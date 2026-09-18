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Природа
18 Сентября , 07:22

В Башкирию приходит «бабье лето»

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

На территорию республики с юго-запада России сместилась область высокого давления. А это значит, что наступает «бабье лето» — период сухой, солнечной и теплой погоды, сообщает Башгидромет.

В субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Ночью температура воздуха составит 2 — 7 градусов, в отдельных северных и горных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Днем 17 — 22 градуса.

В начале следующей недели станет еще теплее: температура воздуха на 4 — 6 градусов превысит норму.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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