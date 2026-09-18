В Башкирию приходит «бабье лето»

В субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Ночью температура воздуха составит 2 — 7 градусов, в отдельных северных и горных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Днем 17 — 22 градуса.

В начале следующей недели станет еще теплее: температура воздуха на 4 — 6 градусов превысит норму.