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14 Сентября , 05:07

В Башкирии воздух прогреется до 24 градусов

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Сегодня в республике местами пройдут небольшие дожди, по северо-востоку до умеренных. Ветер западный умеренный, по востоку порывы до сильных. Температура воздуха составит 15 — 20 градусов.

Во вторник, 15 сентября, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью 4 — 9 градусов, днем 17 — 22 градуса.

В среду, 16 сентября, местами небольшой дождь, днем с грозой. Ветер переменных направлений слабый. Ночью 7 — 12 градусов, днем 19 — 24 градуса.

В последующие дни сохранится теплая и в основном ясная погода.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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