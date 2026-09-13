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Природа
13 Сентября , 09:14

В Башкирии зарегистрировано загорание сухой растительности

Информацию об оперативной обстановке за минувшую субботу, 12 сентября, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

В Башкирии зарегистрировано загорание сухой растительностиВ Башкирии зарегистрировано загорание сухой растительности
В Башкирии зарегистрировано загорание сухой растительности

В Кармаскалинском районе зарегистрировано загорание сухой растительности.

С начала года в регионе зарегистрированы 29 очагов лесных пожаров и 284 загорания сухой растительности.

Автор:Артур СМОЛОВ
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