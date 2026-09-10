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Природа
10 Сентября , 10:05

Вслед за зубрами в Башкирию могут прийти лошади Пржевальского

Глава РБ Радий Хабиров в соцсетях сообщил, что в регионе насчитывается уже 33 зубра. В том числе семь телят, которые родились на башкирской земле. По его словам, это лучшее доказательство того, что беловежские зубры адаптировались и чувствуют себя как дома. Проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», признан успешным.

Вслед за зубрами в Башкирию могут прийти лошади ПржевальскогоВслед за зубрами в Башкирию могут прийти лошади Пржевальского
Вслед за зубрами в Башкирию могут прийти лошади Пржевальского

Изначально инициатива задумывалась как научная: работу сопровождают ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Кроме того, проект дает мощный импульс развитию туризма. Посмотреть на зубров в Мурадымовское ущелье приезжают из разных районов республики и других регионов. Для удобства посетителей оборудована смотровая площадка, с которой можно наблюдать за величественными животными.

— Идея разведения зубров в Башкортостане родилась не на пустом месте. Когда-то эти прекрасные звери обитали на территории нашей республики. Теперь мы возвращаем природе долги, напомнил Радий Хабиров. 

Также на заседании рабочей группы регионального отделения Русского географического общества в Кугарчинском районе обсудили промежуточные итоги системной работы в этом направлении и опыт коллег из Оренбургской области, которые занимаются реинтродукцией лошади Пржевальского. По словам главы республики, в Башкирии есть все условия для реализации аналогичной инициативы, и этот вопрос будет проработан.

Фото: страница Радия Хабирова в Максе.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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