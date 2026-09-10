Вслед за зубрами в Башкирию могут прийти лошади Пржевальского

Изначально инициатива задумывалась как научная: работу сопровождают ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Кроме того, проект дает мощный импульс развитию туризма. Посмотреть на зубров в Мурадымовское ущелье приезжают из разных районов республики и других регионов. Для удобства посетителей оборудована смотровая площадка, с которой можно наблюдать за величественными животными.

— Идея разведения зубров в Башкортостане родилась не на пустом месте. Когда-то эти прекрасные звери обитали на территории нашей республики. Теперь мы возвращаем природе долги, — напомнил Радий Хабиров.

Также на заседании рабочей группы регионального отделения Русского географического общества в Кугарчинском районе обсудили промежуточные итоги системной работы в этом направлении и опыт коллег из Оренбургской области, которые занимаются реинтродукцией лошади Пржевальского. По словам главы республики, в Башкирии есть все условия для реализации аналогичной инициативы, и этот вопрос будет проработан.

Фото: страница Радия Хабирова в Максе.