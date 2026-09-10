В Башкирии началась экологическая акция «Чистый Якты-Куль»

Акция проводится министерство природопользования и экологии республики совместно с администрацией Абзелиловского района и компанией «Башнефть» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Во взаимодействии с научным сообществом специалисты приступили к покосу тростника, водорослей, а также элодеи канадской — агрессивного вида, вытесняющего водные виды местной флоры. Работы ведутся с применением российских специализированных амфибий, предоставленных предприятием «Башнефть-Добыча».

— Озеро давно требовало очистки, и сегодня мы делаем важный шаг для сохранения природного достояния района. Это очень важное и нужное дело для местных жителей и всех, кто ценит уникальную природу Башкортостана. Совместными усилиями мы не только восстанавливаем природный объект, но и создаем более комфортные условия для жизни и отдыха людей, — отметил глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев.

Кроме того, в рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры убрались на берегу. Добровольцы очистили 2,5 гектара прибрежной территории и вывезли 12 кубометров бытового мусора, без учета водной растительности.

Фото: сайт правительства РБ