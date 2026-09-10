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Природа
10 Сентября , 12:10

В Башкирии началась экологическая акция «Чистый Якты-Куль»

Главная цель мероприятия — очистка озера Яктыкуль (Банное) от избыточной водной растительности.

В Башкирии началась экологическая акция «Чистый Якты-Куль»В Башкирии началась экологическая акция «Чистый Якты-Куль»
В Башкирии началась экологическая акция «Чистый Якты-Куль»

Акция проводится министерство природопользования и экологии республики совместно с администрацией Абзелиловского района и компанией «Башнефть» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Во взаимодействии с научным сообществом специалисты приступили к покосу тростника, водорослей, а также элодеи канадской — агрессивного вида, вытесняющего водные виды местной флоры. Работы ведутся с применением российских специализированных амфибий, предоставленных предприятием «Башнефть-Добыча».
— Озеро давно требовало очистки, и сегодня мы делаем важный шаг для сохранения природного достояния района. Это очень важное и нужное дело для местных жителей и всех, кто ценит уникальную природу Башкортостана. Совместными усилиями мы не только восстанавливаем природный объект, но и создаем более комфортные условия для жизни и отдыха людей, — отметил глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев.
Кроме того, в рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры убрались на берегу. Добровольцы очистили 2,5 гектара прибрежной территории и вывезли 12 кубометров бытового мусора, без учета водной растительности.
Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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