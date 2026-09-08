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Природа
8 Сентября , 14:45

Участники «ГеоВызова» побывали в самых интересных природных уголках Башкирии

После всех испытаний геологического чемпионата студенты побывали на большой экскурсии по республике.

Участники «ГеоВызова» побывали в самых интересных природных уголках БашкирииУчастники «ГеоВызова» побывали в самых интересных природных уголках Башкирии
Участники «ГеоВызова» побывали в самых интересных природных уголках Башкирии

Во время экскурсии будущие геологи совершили восхождение на шихан Торатау, посетили визит-центр геопарка, Музей камня Ивана Скуина, Дом климата и этнографические экспозиции, рассказали в пресс-службе минприроды РБ. Особый интерес вызвал маршрут Макарово – Кулгунино. Студенты изучали карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ и геологические разрезы перми, карбона, девона и венда. Ключевыми объектами стали разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас» – памятники, входящие в перечень «Золотых гвоздей». Полевой день завершился знакомством с историей горнозаводской цивилизации в селах Верхотор и Воскресенское.

— Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал, — подчеркнул министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Также он отметил значение преемственности поколений и связей молодых специалистов с потенциальными работодателями.

Участники высоко оценили не только насыщенную геологическую программу, но и гостеприимство республики, национальную кухню и культурные традиции региона.

Напомним, что чемпионат «ГеоВызов» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Фото: Андрей СТАРОСТИН.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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