В Башкирии в начале рабочей недели будет не по-осеннему тепло

Сегодня кратковременные дожди и грозы продут только на северо-западе республики. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильных. Температура воздуха составит 20 — 25 градусов, по юго-востоку до 30 градусов.

В понедельник, 7 сентября, кратковременные дожди, местами грозы, по югу без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного. Ночью 10 — 15 градусов, днем 19 — 24 градуса, по югу до 29 градусов.

Во вторник, 8 сентября, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Ночью 9 — 14 градусов, днем 20 — 25 градусов.

В последующие дни возможны небольшие дожди, температура воздуха немного понизится.