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Природа
4 Сентября , 06:05

В Башкирии первые осенние выходные будут солнечными и тёплыми

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

В субботу, 5 сентября, без существенных осадков, в северных районах небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит 10 — 15 градусов, днем 23 — 28 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, по северо-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит 10 — 15 градусов, днем 20 — 25 градусов, по юго-востоку до 30 градусов.

В последующие дни небольшие дожди, температура воздуха понизится.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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