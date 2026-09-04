В Башкирии первые осенние выходные будут солнечными и тёплыми

В субботу, 5 сентября, без существенных осадков, в северных районах небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит 10 — 15 градусов, днем 23 — 28 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, по северо-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит 10 — 15 градусов, днем 20 — 25 градусов, по юго-востоку до 30 градусов.

В последующие дни небольшие дожди, температура воздуха понизится.