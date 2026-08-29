Жителей Башкирии попросили сосчитать журавлей

Если вы заметили стаю журавлей (обычно они держатся на полях или болотах), напишите специалистам: где именно увидели (возле какого населенного пункта); когда произошла встреча; сколько примерно птиц было в стае.

По возможности сделайте фото или видео — это станет отличным дополнением к наблюдениям. Все дополнительные детали можно указать в специальной анкете для участников. Каждый, кто пришлёт информацию о встрече с птицами, получит электронное свидетельство участника акции. Авторы самых ценных и подробных сообщений будут отмечены памятными призами от организаторов.

Жителей республики просят не оставаться в стороне и рассказать об этой инициативе друзьям, родственникам. Чем больше глаз будет следить за небом этой осенью, тем полнее окажется картина перелёта журавлей над республикой. Данные можно отправить по почте — rbcu_rb@mail.ru или в Мах, сообщают организаторы переписи — Русское географическое общество, Союз охраны птиц России и геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау».

Фото: страница геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау» «ВКонтакте».