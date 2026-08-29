+9 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegram
Природа
29 Августа , 16:25

Жителей Башкирии попросили сосчитать журавлей

Граждан приглашают стать участниками большой орнитологической переписи. Вот-вот серые журавли начнут собираться в большие стаи перед отлетом на юг. Орнитологам важно знать точные места этих скоплений, чтобы изучить пути миграции краснокнижных птиц.

Жителей Башкирии попросили сосчитать журавлейЖителей Башкирии попросили сосчитать журавлей
Жителей Башкирии попросили сосчитать журавлей

Если вы заметили стаю журавлей (обычно они держатся на полях или болотах), напишите специалистам: где именно увидели (возле какого населенного пункта); когда произошла встреча; сколько примерно птиц было в стае.

По возможности сделайте фото или видео — это станет отличным дополнением к наблюдениям. Все дополнительные детали можно указать в специальной анкете для участников. Каждый, кто пришлёт информацию о встрече с птицами, получит электронное свидетельство участника акции. Авторы самых ценных и подробных сообщений будут отмечены памятными призами от организаторов.

Жителей республики просят не оставаться в стороне и рассказать об этой инициативе друзьям, родственникам. Чем больше глаз будет следить за небом этой осенью, тем полнее окажется картина перелёта журавлей над республикой. Данные можно отправить по почте — rbcu_rb@mail.ru или в Мах, сообщают организаторы переписи — Русское географическое общество, Союз охраны птиц России и геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау».

Фото: страница геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау» «ВКонтакте».

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru