В Башкирии на смену оттепели придут морозы до минус 25 градусов

Завтра, 18 февраля, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью минус 11 — 16 градусов, при прояснении до минус 21, днем минус 7 — 12 градусов.

19 февраля без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный умеренный. Ночью минус 15 — 20 градусов, при прояснениях до минус 25, днем минус 5 — 10 градусов.

В последующие дни ожидается небольшой снег, температура воздуха составит от минус 5 до минус 15 градусов.