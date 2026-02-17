0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
17 Февраля , 12:32

У Аскынской ледяной пещеры в Башкирии организуют трансляцию жизни воронов

Известный тележурналист и руководитель проекта Русского географического общества «Аскынская ледяная пещера» Гузель Хамитова стала победителем конкурса Президентского фонда природы. Поддержку получил ее новый экологический проект «В гостях у семьи КАР-КАРов: о воронах и не только…», посвященный наблюдению за дикими птицами в естественной среде обитания.

У Аскынской ледяной пещеры в Башкирии организуют трансляцию жизни воронов
У Аскынской ледяной пещеры в Башкирии организуют трансляцию жизни воронов

Идея необычного проекта родилась буквально на склонах Аскынского разреза — живописной локации, где обосновалась семья воронов, рассказали на странице памятника природы в соцсетях. Многодневные наблюдения за этими умными и удивительными птицами вдохновили команду на создание инициативы, которая позволит всем желающим стать свидетелями самого трогательного и важного периода в жизни пернатых — гнездования.

Благодаря полученному гранту уже в ближайшее время на территории природного парка будет организована прямая трансляция. Увидеть, как птицы обустраивают гнездо, заботятся о потомстве и взаимодействуют друг с другом, смогут не только посетители «Аскынской ледяной пещеры» (на экране монитора на КПП), но и все интернет-пользователи в социальных сетях проекта.

«Это возможность заглянуть в мир дикой природы — увидеть заботу, характер, силу и настоящую жизнь без прикрас», — отмечает автор проекта Гузель Хамитова.

Новый проект станет важным шагом в развитии экологического туризма и популяризации бережного отношения к природе Башкирии. Он объединит научный подход и современные технологии, чтобы показать многообразие фауны региона самому широкому зрителю.

Постер: ТГ-канал Аскынской ледяной пещеры.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru