У Аскынской ледяной пещеры в Башкирии организуют трансляцию жизни воронов

Идея необычного проекта родилась буквально на склонах Аскынского разреза — живописной локации, где обосновалась семья воронов, рассказали на странице памятника природы в соцсетях. Многодневные наблюдения за этими умными и удивительными птицами вдохновили команду на создание инициативы, которая позволит всем желающим стать свидетелями самого трогательного и важного периода в жизни пернатых — гнездования.

Благодаря полученному гранту уже в ближайшее время на территории природного парка будет организована прямая трансляция. Увидеть, как птицы обустраивают гнездо, заботятся о потомстве и взаимодействуют друг с другом, смогут не только посетители «Аскынской ледяной пещеры» (на экране монитора на КПП), но и все интернет-пользователи в социальных сетях проекта.

«Это возможность заглянуть в мир дикой природы — увидеть заботу, характер, силу и настоящую жизнь без прикрас», — отмечает автор проекта Гузель Хамитова.

Новый проект станет важным шагом в развитии экологического туризма и популяризации бережного отношения к природе Башкирии. Он объединит научный подход и современные технологии, чтобы показать многообразие фауны региона самому широкому зрителю.

Постер: ТГ-канал Аскынской ледяной пещеры.