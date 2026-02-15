0 °С
Природа
15 Февраля , 09:07

В Башкирии потеплеет до плюс 1 градуса

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Сегодня в отдельных районах пройдут республики небольшой мокрый снег, ледяной дождь. Возможно отложение мокрого снега на провода и деревья, гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса.

В начале рабочей недели, 16 и 17 февраля, небольшой мокрый снег, местами до умеренного, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Ночью минус 1 — 6 градусов, днем от минус 4 до плюс 1 градуса.

В последующие дни снегопады прекратятся, станет холоднее.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
