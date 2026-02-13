В Башкирии потеплеет до нуля градусов

Сегодня местами небольшой снег, по северу до умеренного. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит минус 5 — 10 градусов.

В субботу, 14 февраля, местами небольшой снег, по северу до умеренного, гололед. Ветер южный умеренный, ночью местами порывистый. Ночью минус 8 — 13 градусов, по юго-востоку минус 15 — 20 градусов, днем минус 1 — 6 градусов, по юго-востоку до минус 11.

В воскресенье, 15 февраля, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, гололед. Ветер южный умеренный. Ночью минус 6 — 11 градусов, по юго-востоку минус 13 — 18 градусов, днем от нуля до минус 5 градусов.

В последующие дни ожидаются снегопады, температура будет колебаться от нуля до минус 5 градусов.