Башкирия получила президентский грант на восстановление популяции зубров

Средства будут направлены Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ. Планируется, что на них из Беларуси доставят еще девять взрослых особей краснокнижного животного. Это позволит укрепить растущее стадо: с момента запуска инициативы в 2023 году численность зубров в регионе достигла 25 голов, причем восемь телят родились уже на башкирской земле.

«Мы решаем важнейшую государственную задачу по сохранению биологического разнообразия, поставленную президентом страны, — подчеркнул Радий Хабиров. — А еще — отдаем долги природе. В начале прошлого века зубр оказался на грани исчезновения, и мы просто обязаны восстановить баланс».

Глава региона также отметил, что Башкирия является единственным субъектом РФ, где зубры содержатся в условиях естественной среды обитания. Сейчас стадо вольготно чувствует себя на территории природного парка «Мурадымовское ущелье». К 2030 году республика планирует увеличить популяцию до 50 особей.

Фото: ТГ-канал Радия Хабирова.