10 Февраля , 14:57

В заповеднике «Шульган-Таш» жизнеспособность «бурзянок» проверили тепловизором

В Государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» рассказали о том, как проходит зимний сезон у специалистов, занимающихся бурзянской бортевой пчелой. Вопреки расхожему мнению, это время года — не период покоя, а пора активной подготовки к новому медосбору.

На стационарных пасеках кипит работа: пчеловоды изготавливают новые ульи и рамки для будущих сот. Особое внимание уделяется семьям, ушедшим в зимовку. Специалисты постоянно контролируют микроклимат в зимовниках — температуру и влажность, а также прислушиваются к гулу пчелиных клубов. «Если думаете, что пчелы зимой спят, вы ошибаетесь! В улье жизнь, конечно, не кипит как летом, но идет своим чередом», — отмечают в заповеднике.

В это же время в лесу начинают работу бортевики. С остановкой сокодвижения у деревьев они приступают к долблению новых бортей и изготовлению колод — будущих жилищ для диких пчелиных семей. Контроль за уже заселенными дуплами зимой ведется максимально бережно, чтобы не потревожить пчел.

«До весны бортевик не поднимается к дуплу. Если семья жива, в морозный день можно увидеть иней у летка», — пояснил заместитель директора заповедника «Шульган-Таш» Радик Галин. Он добавил, что сегодня современные технологии пришли на помощь древнему промыслу: жизнеспособность семьи в борти можно проверить с помощью тепловизоров.

Фото: страница заповедника «Шульган-Таш» в ВК.

Автор: Мария СНЫТКИНА
