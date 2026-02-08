0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
8 Февраля , 09:47

Жители Башкирии могут присоединиться к Всероссийской переписи воробьёв

Поучаствовать в учете птиц может каждый, акция проходит с 7 по 15 февраля, сообщает минэкологии Башкирии.

Жители Башкирии могут присоединиться к Всероссийской переписи воробьёв
Жители Башкирии могут присоединиться к Всероссийской переписи воробьёв

Для этого необходимо найти воробьиный куст и/или посчитать количество встреченных во время прогулки воробьев, снять фото или видео на каждой точке встречи, определить и запомнить ее координаты и внести все эти данные в анкету на сайте «Воробьи на кустах».

Здесь же опубликована подробная инструкция, как проводить мониторинг. Цель акции — собрать данные о воробьях.

Дело в том, что в начале 2000-х во всем мире начали отмечать резкое сокращение численности домового воробья. Это опасный сигнал, ведь воробьи — одни из самых распространенных птиц, и их необъяснимое уменьшение говорит о проблемах в экосистемах. Перепись проводится дважды в год, зимой и летом.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru