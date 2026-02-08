Жители Башкирии могут присоединиться к Всероссийской переписи воробьёв

Для этого необходимо найти воробьиный куст и/или посчитать количество встреченных во время прогулки воробьев, снять фото или видео на каждой точке встречи, определить и запомнить ее координаты и внести все эти данные в анкету на сайте «Воробьи на кустах».

Здесь же опубликована подробная инструкция, как проводить мониторинг. Цель акции — собрать данные о воробьях.

Дело в том, что в начале 2000-х во всем мире начали отмечать резкое сокращение численности домового воробья. Это опасный сигнал, ведь воробьи — одни из самых распространенных птиц, и их необъяснимое уменьшение говорит о проблемах в экосистемах. Перепись проводится дважды в год, зимой и летом.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.