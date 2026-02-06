В Башкирии пересчитают воробьёв на кустах

Цель масштабного проекта – получить актуальную картину состояния популяций этих когда-то обычных, а теперь нуждающихся во внимании птиц. Особую тревогу специалистов вызывает продолжающееся сокращение численности домового воробья во многих регионах. Систематические данные от тысяч наблюдателей позволят выявить тенденции и возможные причины этого процесса, что станет основой для разработки мер по сохранению вида.

Как принять участие?

Стать участником переписи просто. Необходимо в указанные даты:

Во время прогулки найти «воробьиный куст» или просто посчитать всех встреченных воробьев.

Сфотографировать птиц или место наблюдения.

Зафиксировать координаты точки учета.

Ответственно внести все данные на официальный сайт акции.

Подробные инструкции и рекомендации по определению видов размещены в методическом пособии по ссылке.

По итогам переписи будет составлен Региональный рейтинг вовлеченности по трем номинациям: общее число учтенных воробьев, количество участников и число точек наблюдений. Активность каждого жителя повысит шансы своего региона на победу. Самые активные участники из регионов-лидеров получат сувенирную продукцию с символикой акции.

Координатором переписи в Башкирии назначена Евгения Черво.

Каждый участник, чье хотя бы одно наблюдение успешно пройдет модерацию, сможет из личного кабинета запросить именной электронный сертификат (для команд — один сертификат на всех). Кроме того, за участие можно получить верифицированные волонтерские часы, подав заявку на платформе «Добро.ру»: https://dobro.ru/event/11516597.

Акция проводится при поддержке Президентского фонда природы.

Фотография для афиши акции предоставлена членом Союза фотографов дикой природы Марией Беляловой.