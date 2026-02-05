В Уфе вдоль проспекта Дружбы народов начали вырубать ели

На площади 0,84 га зафиксировано усыхание и ослабление насаждений сибирской ели, еще сильнее ослаблены посадки на участке в 0,9 га.

— Деревья погибли в результате повреждения короедом-типографом. Это очень серьезный вредитель для ели. Посадка вдоль проспекта Дружбы народов уже много лет находится в достаточно тяжелом и угнетенном состоянии. Близко расположена оживленная дорога и здесь же идет прокладка инженерных коммуникаций. Влияет и изменение гидрологического режима, застаивалась вода. Совокупность факторов ослабила деревья, после чего произошло заселение жука, — пояснил главный лесничий «Горзеленхоза» Максим Щербаков.

Центр защиты леса РБ рекомендовал провести на одном участке выборочную рубку, на другом — сплошную. Убирать пораженные деревья нужно именно зимой, чтобы утилизировать их вместе с короедом, пояснил специалист.

В дальнейшем здесь будут проведены лесовосстановительные работы: предполагается высадить лиственные породы деревьев.