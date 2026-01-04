-3 °С
Природа
4 Января , 21:47

В Башкирии с браконьеров взыскали 4,6 миллиона рублей

Об итогах работы охотничьего надзора рассказали в минэкологии республики.

3156 рейдовых выездов провели в 2025 году в Башкирии в рамках межведомственная работа по охране животного мира.

По словам министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, проверяющие выявили 100 административных нарушений правил охоты и 20 уголовных преступлений, связанных  с незаконной охотой.

За год браконьеры добыли 20 лосей, десять косуль и шесть кабанов. Виновным предъявили иски о возмещении пяти миллионов рублей. 4,6 миллионов из них уже взыскали.

Сейчас в республике открылся сезон охоты на кабана, пушных зверей, зайца и волка. Вместе с тем, с января вводятся ограничения на загонные охоты и использование охотничьих собак для добычи кабана. Сезон охоты на кабана продлится до 28 февраля.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
