В Башкирии предложили сдавать ёлки уже на второй день нового года

Экологи сетуют: каждый январь тысячи живых елей оказываются на свалках. Между тем при правильной утилизации деревья могут получить вторую жизнь: стать щепой для благоустройства территорий, сырьём для компоста или кормовой добавкой для животных.

Как принять участие в «Ёлковороте»? Откройте чат-бот «Экотрекера» в VK vk.com/ecotracker и примите вызов «Елковорот». Найдите на карте ближайшую точку приёма и сдайте новогоднее дерево. Ищите их здесь ecotraker.ru/elki или здесь с 10 января движениеэкосистема.рф/elkovorot.

Не забудьте сделать фото с елкой на месте. Загрузите его в чат-бот и получите экобаллы — они пригодятся для участия в розыгрыше призов новогоднего сезона, который пройдёт весной.

Напомним: Башкирия стала абсолютным лидером и победителем осеннего сезона «Экотрекера зелёных привычек». Республика набрала рекордные 13 533 экобалла. Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов отметил, что успех стал закономерным продолжением высоких результатов, которые наш регион показывает в рамках других федеральных экологических инициатив, таких как «Выбираю чистый воздух», «Бумбатл» и «Вода России».

Иллюстрация предоставлена пресс-службой министерства природопользования и экологии республики