3 Января , 09:21

В Башкирии ожидаются сильные снегопады

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Сегодня днем по республике местами небольшой снег. Ветер южный порывистый. Температура воздуха составит минус 10 — 15 градусов.

Завтра, 4 января, местами небольшой снег, днем в отдельных районах метель. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Ночью минус 10 — 15 градусов, при прояснениях до минус 18 – 23, днем минус 5 — 10 градусов.

5 января ночью небольшой снег, местами до умеренного, днем снег, по югу сильный, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежные заносы, накат. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Ночью минус 4 — 9 градусов, местами до минус 14, днем минус 1 — 6 градусов.

В последующие дни снег, температура воздуха составит минус 5 — 10 градусов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
