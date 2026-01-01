-9 °С
Облачно
Природа
1 Января , 12:33

Посещаемость природных парков Башкирии выросла почти вдвое

С каждым годом всё больше людей открывают для себя красоту природы Башкортостана. В 2025 году природные парки республики посетили 270 735 туристов — на 108 тысяч больше, чем в 2024 году.

Самый популярный из них — парк «Кандры-Куль», его гостями стали 104 747 человек. На втором месте «Мурадымовское ущелье» с 79 115 посетителями. Парк «Аслы-Куль» принял 41 159 гостей, а «Зилим» — 10 855.

Сюда приезжают не только жители республики, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Татарстана, Пермского края, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей.

Рост посещаемости наших природных парков — это яркий показатель интереса к уникальной природе Башкортостана. Мы рады, что все больше людей открывают для себя красоту наших заповедных мест. Наша общая цель — создать условия, при которых каждый мог бы наслаждаться красотой первозданной природы, сохраняя ее для будущих поколений.

Приглашаю жителей и гостей республики в любое время года открывать для себя неповторимые уголки наших особо охраняемых природных территорий, наслаждаться их тишиной и великолепием, — написал в соцсетях министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Фото из аккаунта Нияза ФАЗЫЛОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
