Природа
30 Декабря , 16:37

Башкирия возглавила экологический рейтинг ПФО по итогам 2025 года

На заседании правительства РБ подвели итоги работы в сфере природопользования и экологии за 2025 год. Регион подтвердил статус одного из самых экологически ответственных в стране, заняв первую строчку в рейтинге субъектов Приволжского федерального округа, составленном профильным комитетом Госдумы РФ.

«По всем показателям рейтинга эффективности, в том числе в сфере обращения с ТКО, республика находится в зоне высокой устойчивости», – заявил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов подробно остановился на ключевых направлениях. В системе обращения с твердыми коммунальными отходами для повышения надежности услуг внедрена собственная система мониторинга ГИС «ТКО-Башкортостан 2.0», интегрированная в федеральную платформу. На сегодня в регионе обустроено 99,7% контейнерных площадок (37 155) и установлено 98,7% контейнеров (87 181). В 2025 году закуплено 21 единица новой спецтехники, а на линию ежедневно выходят более 300 мусоровозов.

«Нам необходимо к 2030 году обеспечить 100%-ную сортировку отходов и вдвое снизить долю отходов, направляемых на захоронение», – отметил Фазрахманов, добавив, что риск невыполнения целевых показателей нацпроекта «Экология» отсутствует. Этому способствовали завершение строительства полигона в Баймакском районе и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Белебее.

Значительная работа ведется по ликвидации накопленного экологического ущерба. С 2019 года в республике устранено 96,7% свалок (3134 объекта), в текущем году – 12. Осталось ликвидировать 105 объектов.

В части охраны воздуха и водных ресурсов осуществляется региональный мониторинг с помощью семи стационарных станций и четырех передвижных лабораторий. Проблема качества воздуха сохраняется в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, где предприятия (Башкирская содовая компания и «Газпром») ведут модернизацию с общим объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей.

Особое внимание уделено водохозяйственным объектам. Продолжается капитальный ремонт Юмагузинского гидроузла с окончанием в 2027 году, а также расчистка реки Зиган в Гафурийском районе (завершение запланировано на ноябрь 2026). В 2025 году установлены водоохранные зоны рек Урал и Сакмара для защиты от загрязнения и нецелевого использования.

В завершение заседания власти отметили, что в период новогодних праздников будет обеспечен бесперебойный вывоз отходов, а правительство РБ продолжит реализацию комплексной экологической политики для повышения качества жизни и устойчивого развития региона.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Мария СНЫТКИНА
