23 Декабря , 22:47

В Башкирии за убитого волка будут давать три тысячи рублей

Серые хищники распоясались в Бурзянском районе Башкирии. Они вплотную подошли к людям.

Осенью волчья стая кружила вокруг деревни Киекбаево, а совсем недавно загрызли собаку на цепи (фото) в домовладении в деревне Магадеево.

В Бурзянском районе решили отрегулировать численность расплодившихся волков. Местных охотников попросили выйти на их отстрел.

Глава администрации Бурзянского района Рамиль Абдуллин, сообщил, что минэкологии выдало бесплатные разрешения на добычу до 14 января.

За каждого убитого серого хищника будут выплачивать 2 500-3 000 рублей при условии, что охота была лицензированной.

Фото: Данил ГАРИФУЛЛИН.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
