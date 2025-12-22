В природном парке «Иремель» начали обустраивать экотропу для сохранения флоры

Флора «Иремеля» — настоящее природное достояние. По данным исследований, здесь насчитывается 553 вида растений, 57 из которых являются редкими и внесены в Красную книгу РБ. Это составляет четверть от всех охраняемых видов растений региона. Особую ценность представляют 33 реликтовых вида — «живые ископаемые», сохранившиеся с древних геологических эпох, такие как горец живородящий.

Для защиты этого хрупкого биоразнообразия от вытаптывания тысяч туристов в рамках проекта будет оборудована деревянная экотропа протяженностью 300 метров на одном из маршрутов к горе Иремель. Также планируется создать две специальные безопасные костровые зоны с защитой от ветра. Это позволит сконцентрировать рекреационную нагрузку, предотвратить пожары и дать возможность редким растениям восстанавливаться.

«Сейчас команда проекта находится на важном подготовительном этапе: закупаются и доставляются к точке старта, стоянке «Изба», все необходимые материалы и оборудование, — отмечают организаторы. — Эта работа позволит с наступлением благоприятных весенних условий сразу приступить к монтажу настилов и обустройству зон отдыха, без задержек и в запланированные сроки».

Фото: группа проекта в ВК.