Андрей Назаров обсудил с главой Росохотрыболовсоюза развитие отрасли в Башкирии

Руководитель кабинета министров республики привел ключевые показатели, свидетельствующие о динамичном развитии отрасли. По его словам, в Башкирии зарегистрировано 83 тысячи охотников, а число охотопользователей за последние годы увеличилось почти в два раза. Активно ведется создание материальной базы: построено 45 охотничьих баз, 8 егерских кордонов и 19 вольеров для содержания и разведения охотничьих ресурсов.

Особое внимание в республике уделяется цифровизации отрасли. «С этого года охотничьи билеты выдаются в электронной форме. Работает система электронной жеребьевки для распределения права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов», – отметил Андрей Назаров.

Результатом принимаемых мер, по словам премьер-министра, является рост численности ключевых видов животных – лося, сибирской косули, медведя, рыси, барсука, куницы – и снижение количества нарушений в охотничьей сфере. «Наша задача, чтобы был определенный баланс между природой и желающими охотиться, рыбачить, чтобы наши граждане были довольны, и при этом был определенный баланс поголовья», – подчеркнул он.

Ассоциация охотников и рыболовов РБ, входящая в структуру «Росохотрыболовсоюза», является крупнейшим охотпользователем в регионе, управляя 40% угодий в 36 муниципалитетах и объединяя 23 тысячи человек. Андрей Сицко высоко оценил усилия региональных властей. Он поблагодарил руководство республики и все взаимодействующие структуры за взаимопонимание и поддержку, отметив, что «это дорогого стоит».

В рамках встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и конкретные меры, направленные на выведение охотничьего хозяйства Башкирии на качественно новый уровень.

