-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
18 Декабря , 16:50

Андрей Назаров обсудил с главой Росохотрыболовсоюза развитие отрасли в Башкирии

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андреем Сицко. Основной темой диалога стало развитие охотничьего хозяйства, совершенствование его инфраструктуры и регулирование на территории региона.

Андрей Назаров обсудил с главой Росохотрыболовсоюза развитие отрасли в Башкирии
Андрей Назаров обсудил с главой Росохотрыболовсоюза развитие отрасли в Башкирии

Руководитель кабинета министров республики привел ключевые показатели, свидетельствующие о динамичном развитии отрасли. По его словам, в Башкирии зарегистрировано 83 тысячи охотников, а число охотопользователей за последние годы увеличилось почти в два раза. Активно ведется создание материальной базы: построено 45 охотничьих баз, 8 егерских кордонов и 19 вольеров для содержания и разведения охотничьих ресурсов.

Особое внимание в республике уделяется цифровизации отрасли. «С этого года охотничьи билеты выдаются в электронной форме. Работает система электронной жеребьевки для распределения права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов», – отметил Андрей Назаров.

Результатом принимаемых мер, по словам премьер-министра, является рост численности ключевых видов животных – лося, сибирской косули, медведя, рыси, барсука, куницы – и снижение количества нарушений в охотничьей сфере. «Наша задача, чтобы был определенный баланс между природой и желающими охотиться, рыбачить, чтобы наши граждане были довольны, и при этом был определенный баланс поголовья», – подчеркнул он.

Ассоциация охотников и рыболовов РБ, входящая в структуру «Росохотрыболовсоюза», является крупнейшим охотпользователем в регионе, управляя 40% угодий в 36 муниципалитетах и объединяя 23 тысячи человек. Андрей Сицко высоко оценил усилия региональных властей. Он поблагодарил руководство республики и все взаимодействующие структуры за взаимопонимание и поддержку, отметив, что «это дорогого стоит».

В рамках встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и конкретные меры, направленные на выведение охотничьего хозяйства Башкирии на качественно новый уровень.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru