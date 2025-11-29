В Башкирии лебедь-самец встретится со своей подругой в центре реабилитации

Лебедь-самец настоял на своем и отправился туда же, куда тремя днями ранее попала упавшая с неба самка, сообщили в минэкологии региона.

Напомним, 26 ноября в один из дворов в Благовещенске камнем упал с неба лебедь. Это оказалась самка, которая, судя по всему, во время полета задела электропровода. Раненую лебедушку забрали на реабилитацию, и тут на место ее падения прилетел второй лебедь, самец. Он прилетал снова и снова, пока, наконец, специалисты Минэкологии не поместили верного рыцаря туда же, где находится его подруга.

Фото: Минэкологии РБ.