-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
29 Ноября , 11:08

В Башкирии лебедь-самец встретится со своей подругой в центре реабилитации

В Благовещенске лебедя-шипуна, прилетавшего к раненой самке, передали в центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

В Башкирии лебедь-самец встретится со своей подругой в центре реабилитации
В Башкирии лебедь-самец встретится со своей подругой в центре реабилитации

Лебедь-самец настоял на своем и отправился туда же, куда тремя днями ранее попала упавшая с неба самка, сообщили в минэкологии региона.

Напомним, 26 ноября в один из дворов в Благовещенске камнем упал с неба лебедь. Это оказалась самка, которая, судя по всему, во время полета задела электропровода. Раненую лебедушку забрали на реабилитацию, и тут на место ее падения прилетел второй лебедь, самец. Он прилетал снова и снова, пока, наконец, специалисты Минэкологии не поместили верного рыцаря туда же, где находится его подруга.

Фото: Минэкологии РБ.

В Башкирии лебедь-самец встретится со своей подругой в центре реабилитации
В Башкирии лебедь-самец встретится со своей подругой в центре реабилитации
В Башкирии лебедь-самец встретится со своей подругой в центре реабилитации
Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru