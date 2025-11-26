Во двор жителей Благовещенска с неба камнем упал лебедь

В Благовещенской ветеринарной станции рассказали, что лебедя забрали, осмотрели, вызвали специалиста из министерства экологии, чтобы увезти его для обследования и лечения. Из министерства лебедя отправили в центр реабилитации животных и птиц.

В центре реабилитации поделились информацией, что благовещенский найденыш адаптируется, ему начали проводить терапию и принудительно подкармливать. Лебедь встал на ножки (а после падения не мог) и подает надежды на выздоровление. Но о полетах речи пока нет.

По всем признакам, это самка лебедя. Специалисты предполагают, что птица в полете могла задеть провода, и это стало причиной ее падения. Как раз рядом с местом падения находится ЛЭП.

Но в этой и без того грустной лебединой истории есть продолжение. На место падения лебедушки, прилетел второй лебедь, самец. Он прилетает снова и снова в поисках своей половинки, но не обнаруживает ее на месте падения.

Отлавливать эту птицу не стали, она абсолютно здорова, сообщили в администрации района. Несмотря на то, что лебеди сильно привязываются друг к другу и по своей природе моногамны, в центре реабилитации надеются, что самец найдет себе пару. В любом случае, специалисты не рекомендуют его отлавливать.