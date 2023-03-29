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Вчера, 13:19

В Башкирии выявлены новые случаи подтопления

В республике продолжается борьба с паводком.

В Башкирии выявлены новые случаи подтопления
В Башкирии выявлены новые случаи подтопления

Госкомитет РБ по ЧС сообщил о новых случаях подтопления из-за подъема уровней рек. В частности, в селе Новояушево Федоровского района подтопило пять придомовых территорий. Там круглосуточно дежурят спасатели.

Между тем, на реке Уршак в Давлекановском районе, где подтопило мост вблизи села Камчалытамак, вода идет на спад. Угрозы разрушения моста нет.

«Спасатели и муниципалитеты продолжают мониторить паводковую обстановку и оперативно реагировать на сообщения о подтоплениях, – сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС. – Военные взрывники также в готовности к проведению подрывов льда при заторах: вчера ими осуществлены взрывные работы на реке Белой в Кармаскалинском районе».

Фото и видео: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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