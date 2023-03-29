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В Башкирии подтопило несколько домов, дорог и мостов

В республике продолжается подъем рек.

В Башкирии подтопило несколько домов, дорог и мостов
В Башкирии подтопило несколько домов, дорог и мостов

В Башкирии поднялся уровень рек. По данным на утро 29 марта он составил: +98 см (р. Сим, Иглинский район), +96 см (р. Уршак, Давлекановский район), +66 см (р. Инзер, Архангельский район).

Также выявлено несколько  случаев подтопления, сообщила в эфире БСТ зампредседателя Госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова. В частности, подтопило мосты в Миякинском, Давлекановском и Бижбулякском районах, участки дорог в Сибае и Иглинском районах, а также девять придомовых территорий в Кугарчинском районе.

Фото: ЦУР Башкортостан.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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