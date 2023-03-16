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В Уфу на неделю раньше срока вернулись «уралсибовские» сапсаны

15 марта на крыше банка "Уралсиб" в Уфе видеокамеры зафиксировали возвращение пары сапсанов, которые уже несколько лет заводят здесь птенцов.

В Уфу на неделю раньше срока вернулись «уралсибовские» сапсаны
В Уфу на неделю раньше срока вернулись «уралсибовские» сапсаны

Как рассказала "Комсомольской правде" в Уфе орнитолог Эльза Габбасова, сапсаны вернулись в Башкирию на неделю раньше расчетного срока. По ее наблюдениям, это значит, что весна в этом году довольно ранняя.

- Радует, что птицы снова выбрали родную обитель, - заметила Эльза. - Теперь у них будет период «брачных танцев» и ухаживаний, после которого примерно на 19-21 день происходит кладка. Очень надеемся увидеть снова жизнь самого популярного крылатого семейства в прямом эфире!

Когда птицы отложат яйца и самка начнет их высиживать, сотрудники банка по традиции организуют круглосуточную трансляцию и за жизнью соколиного семейства можно будет наблюдать в прямом эфире. В среднем птицы высиживают от двух до четырех яиц. В прошлом году, например, на крыше банка вылупилось четверо птенцов. К сожалению, один из них впоследствии погиб.

Фото: сообщество в ВК "Наблюдатели природы Башкортостана".

Автор:Мария СНЫТКИНА
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© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

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