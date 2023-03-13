МЧС Башкирии предупредило о травмоопасной погоде: на улицах скользко

Спасатели призывали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения, в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, не совершать резких маневров на дороге, чтобы не потерять управление.

Пешеходам, надевайте нескользящую обувь. Помните, что наиболее опасным местом являются обледенелые ступени и крыльцо, держитесь. Будьте предельно внимательными на проезжей части — не торопитесь и не бегите.

По данным Башгидромета, в ближайшие три дня гололедица сохранится.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.