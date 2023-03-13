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МЧС Башкирии предупредило о травмоопасной погоде: на улицах скользко

МЧС региона предупредило о высокой опасности травм и ДТП: из-за сильного гололеда тротуары и проезжая часть превратились в настоящий каток.

Альберт ЗАГИРОВ МЧС Башкирии предупредило о травмоопасной погоде: на улицах скользко
МЧС Башкирии предупредило о травмоопасной погоде: на улицах скользкоФото:Альберт ЗАГИРОВ

Спасатели призывали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения, в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, не совершать резких маневров на дороге, чтобы не потерять управление.

Пешеходам, надевайте нескользящую обувь. Помните, что наиболее опасным местом являются обледенелые ступени и крыльцо, держитесь. Будьте предельно внимательными на проезжей части — не торопитесь и не бегите.

По данным Башгидромета, в ближайшие три дня гололедица сохранится.  

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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