Глава ГИБДД Башкирии напомнил автолюбителям, кто им поможет в случае беды

- Во время непогоды сотрудники госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения как на федеральных трассах, так и в населенных пунктах, - написал глава ведомства. - В случае возникновения сложной ситуации на дорогах водители могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Напомним, в республике ухудшились погодные условия, и в ближайшие сутки синоптики изменений не обещают. Мокрый снег, порывистый ветер, метель, снежные накаты на дорогах – все это значительно ухудшает видимость и осложняет движение автотранспорта, создавая аварийные ситуации.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.