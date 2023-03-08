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Вчера, 17:50

Глава ГИБДД Башкирии напомнил автолюбителям, кто им поможет в случае беды

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов напомнил водителям автомобилей с просьбой в сложной ситуации на дорогах обращаться к сотрудникам ГИБДД Башкирии. Он написал об этом сегодня, 8 марта, в своем телеграм-канале.

Глава ГИБДД Башкирии напомнил автолюбителям, кто им поможет в случае беды
Глава ГИБДД Башкирии напомнил автолюбителям, кто им поможет в случае беды

- Во время непогоды сотрудники госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения как на федеральных трассах, так и в населенных пунктах, - написал глава ведомства. - В случае возникновения сложной ситуации на дорогах водители могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Напомним, в республике ухудшились погодные условия, и в ближайшие сутки синоптики изменений не обещают. Мокрый снег, порывистый ветер, метель, снежные накаты на дорогах – все это значительно ухудшает видимость и осложняет движение автотранспорта, создавая аварийные ситуации.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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