Первые 18 зубров прибудут в Башкирию в мае

- Климат и природа нашей республики подходят для создания популяции этих редких диких животных, - написал Радий Хабиров. – Проект уже прошел защиту в минприроды России, там создана рабочая группа, которая займется интродукцией зубров в Башкортостане. Первую партию из 18 особей ждем уже в мае этого года. Разместим их в вольере, специально для них построенном и оборудованном в Кугарчинском районе. В перспективе рассчитываем на вольное расселение зубров в районах Зауралья.

Напомним, 15 февраля глава республики побывал на территории Мурадымовского ущелья, где планируется построить вольер.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.