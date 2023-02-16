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Площадкой для разведения зубров в Башкирии станет Мурадымовское ущелье

Во время поездки в Кугарчинский район 15 февраля руководитель республики Радий Хабиров на встрече с главами сельских поселений юга Башкирии сообщил, что местом для разведения зубров выбрано Мурадымовское ущелье. Он осмотрел территорию проектируемого участка для интродукции (искусственного переселения) животных на нашу территорию.

Площадкой для разведения зубров в Башкирии станет Мурадымовское ущелье
Площадкой для разведения зубров в Башкирии станет Мурадымовское ущелье

В рабочую группу по размещению зубров беловежской популяции вошли представители минэкологии РБ, Академии наук, регионального Управления ветеринарии, Россельхознадзора. В результате анализа подобран участок площадью 195 га на территории природного парка «Мурадымовское ущелье». Предполагается, что на первом этапе туда переселят порядка 20 зубров.

«Этот проект повысит туристическую привлекательность республики. Учёные установили, что в древние времена зубры обитали на территории современного Башкортостана», – отметил Радий Хабиров.

Чтобы учесть мнение местных жителей по этому вопросу, он поручил провести сход Юлдыбаевского сельсовета, который наиболее приближен к территории будущего обитания зубров.

Напомним, договоренность о формировании в Башкирии стада зубров из Белоруссии была достигнута во время рабочей поездки в Минск в январе этого года.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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