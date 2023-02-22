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Журналистка «Республики Башкортостан» Мария Сныткина стала финалисткой международной премии

Жюри конкурса «Мой ласковый и нужный зверь» определилось с победителями в одной из номинаций международной премии, где в своем мастерстве соревновались журналисты и блогеры, пишущие на тему «взаимодействия человека с окружающим нас миром».

Журналистка «Республики Башкортостан» Мария Сныткина стала финалисткой международной премии
Журналистка «Республики Башкортостан» Мария Сныткина стала финалисткой международной премии

Финалисткой конкурса стала корреспондент газеты «Республика Башкортостан» Мария Сныткина – одна из самых молодых сотрудниц издания, любящая природу, путешествия. В общем, «взаимодействовать с окружающим нас миром» – это её стезя. Успех Марии принесла публикация «Волки в маральих шкурах», речь в которой шла о незаконной охоте на краснокнижных животных в Башкирии.  

Вместе с Марией Сныткиной штурмовать пьедестал будут еще четыре журналиста и телекомпания. Места будут названы на торжественной церемонии награждения лауреатов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», которая состоится 22 апреля в Зеленоградске (Калининградская область).

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Журналистка «Республики Башкортостан» Мария Сныткина стала финалисткой международной премии
Журналистка «Республики Башкортостан» Мария Сныткина стала финалисткой международной премии
Журналистка «Республики Башкортостан» Мария Сныткина стала финалисткой международной премии
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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