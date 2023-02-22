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Пес-спасатель Торин из Башкирии стал одним из победителей международной премии

Жюри конкурса "Мой ласковый и нужный зверь" определило победителей в основной номинации, и Торин - в их числе! А вот "народное" голосование за четвероногого спасателя продолжается.

Пес-спасатель Торин из Башкирии стал одним из победителей международной премии
Пес-спасатель Торин из Башкирии стал одним из победителей международной премии

Как сообщили организаторы конкурса "Мой ласковый и нужный зверь", бордер-колли Торин прошел в финал по оценкам жюри. Какое именно место он занял, пока не известно, это объявят на церемонии награждения, которая пройдет 22 апреля в Зеленоградске Калининградской области.

А вот "народное" голосование на пушистиков продолжится до 20 марта, и за Торина еще можно отдать свой голос (и не раз!) на сайте премии. Кстати, там он тоже в пятерке лучших.

Напомним, Торин работает спасателем в аварийно-спасательной службе госкомитета РБ по ЧС. А недавно он принимал участие в поисках оставшихся под завалами в Турции людей.

Фото: госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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