Пес-спасатель Торин из Башкирии стал одним из победителей международной премии

Как сообщили организаторы конкурса "Мой ласковый и нужный зверь", бордер-колли Торин прошел в финал по оценкам жюри. Какое именно место он занял, пока не известно, это объявят на церемонии награждения, которая пройдет 22 апреля в Зеленоградске Калининградской области.

А вот "народное" голосование на пушистиков продолжится до 20 марта, и за Торина еще можно отдать свой голос (и не раз!) на сайте премии. Кстати, там он тоже в пятерке лучших.

Напомним, Торин работает спасателем в аварийно-спасательной службе госкомитета РБ по ЧС. А недавно он принимал участие в поисках оставшихся под завалами в Турции людей.

Фото: госкомитет РБ по ЧС.