В Башкирию из Беларуси завезут зубров

Стороны обсудили возможности увеличения торгового оборота, перспективные направления взаимодействия бизнеса, проекты по локализации производств востребованной продукции. Напомним, что ранее башкирские и белорусские предприятия заключили соглашения на общую сумму 60 млн рублей. Они в том числе предусматривают поставку в Беларусь продукции Башкирской содовой компании.

– Без поддержки команды президента Беларуси невозможно эффективно развивать международное сотрудничество. Ранее руководство страны обратилось к нам за содействием в прямых поставках кальцинированной соды. Мы готовы ее экспортировать. Это выгодно для белорусских предприятий и Башкирской содовой компании, – отметил Радий Хабиров по итогам встречи. – Кроме того, договорились о формировании в нашей республике стада уникальных животных – зубров. Для этого направим в Беларусь делегацию ученых-биологов, изучим подобный опыт других регионов России. Планируем, что первые особи появятся в нашей республике уже в этом году.

Фото с сайта главы РБ.