Фотоконкурс «Самая красивая страна» приглашает к участию жителей Башкирии

Как сообщает региональное отделение РГО, девятый по счету всероссийский фотоконкурс "Самая красивая страна" (0+) проводится с 11 января до 16 апреля 2023 года. Участвовать в нем бесплатно может любой житель страны. Единственное условие - фотографии должны быть сделаны на территории России.

В конкурсе заявлено несколько номинаций: "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Магия стихии", "Россия с высоты птичьего полёта", "Россия в лицах", "Живой архив", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Макромир" и "Снято на смартфон". Победители каждой из них получат по 250 тысяч рублей. А работы финалистов будут участвовать в международных выставках.

Чтобы заявиться на конкурс, необходимо зарегистрироваться на его официальном сайте: photo.rgo.ru, - и выложить в личном кабинете свои фотографии.

Кстати, за восемь лет проведения "Самой красивой страны" в ней приняло участие 94 тысяч человек, которые прислали более 622 тысяч работ.

Фото: Башкирское отделение РГО.