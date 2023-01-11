В ближайшие выходные в Башкирии пройдет акция «Серая шейка-2023»

Как сообщается на сайте местного отделения Союза охраны птиц России, обычно учет птиц проводят орнитологи, но они не в состоянии побывать абсолютно во всех местах так называемых "холодных" зимовок. Поэтому ежегодно к участию в акции "Серая шейка" (6+) приглашаются все любители птиц.

Суть акции - подсчитать количество особей и определить их местоположение. Это данные помогают анализировать социально-экономическую обстановку с той или иной местности, состояние водоемов и другие показатели.

На Урале чаще всего остаются зимовать кряквы, кроме них можно встретить гоголей, хохлатых чернетей, красноголовых нырков, чирков-свистунков, больших крохалей, лутков, лысух, камышниц и других водоплавающих. Но даже если вы не очень хорошо разбираетесь в птицах, но поучаствовать хотите, на помощь придет фотогалерея на сайте Союза охраны птиц России.

О том, как вести наблюдения и на что обращать внимание, можно узнать на сайте регионального отделения Союза. А собранную информацию следует выслать региональному координатору в Башкирии Эльзе Габбасовой на электронную почту: [email protected]

Кроме того, в рамках акции проводится всероссийский фотоконкурс "Утиное селфи".

Фото: О. САЙФУТДИНОВА.