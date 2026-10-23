В Башкирии уточнят закон о «гаражной амнистии»

Андрей Назаров отметил: часто бывает так, что гараж есть в реальности, а вот документов на него нет. Чтобы помочь людям навести порядок в правах на такое имущество, действует «гаражная амнистия». Это упрощенный порядок. Он позволяет бесплатно оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. При этом важно уточнить: речь идет именно о капитальных постройках, а не о металлических ракушках.

«Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию рассмотрел и поддержал изменения в наш республиканский закон. Они касаются четкого определения понятий. В документ вводится формулировка «гаражи для собственных нужд». Раньше она была размытой, и это создавало путаницу. Теперь закон разграничивает: если гараж нужен человеку для себя, для личной машины, он попадает под упрощенный порядок оформления. Если же объект используется для предпринимательской деятельности, где бизнес зарабатывает деньги, на него эта льгота не распространяется. Оформлять его придется по общим правилам», - сообщил Андрей Назаров.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсобрания РБ.

Фото: соцсети Андрея Назарова.