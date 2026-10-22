В Уфе компания заплатит за непривезенную пиццу в 8 раз больше, чем она стоила

Девушка оформила предварительный заказ на сайте ООО «Каскад». Но в установленный срок итальянский пирог так и не приехал.

Потребитель неоднократно просила продавца вернуть деньги или перенести доставку, но ни одно требование не было удовлетворено.

Даже официальная претензия, направленная по юридическому адресу, вернулась отправителю — компания ООО «Каскад» просто проигнорировала обращение.

Не найдя справедливости, женщина обратилась в управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Специалисты, изучив материалы, подготовили и направили исковое заявление в суд.

Суд поддержал позицию управления Роспотребнадзора и обязал ООО «Каскад» выплатить потребителю 8 554,34 рубля, из них: стоимость не доставленного заказа — 1 919 руб; неустойка — 1 478,40 рубля; почтовые расходы — 458,24 рубля; компенсация морального вреда — 2 000 рублей; штраф за отказ удовлетворить требования добровольно — 2 698,70 рубля.

Фото предоставлено пресс-службой управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.