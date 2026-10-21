В Уфе обнаружена подпольная оружейная мастерская с боевым арсеналом

Во время обыска оперативники изъяли у самоделкина токарные, фрезерные и сверлильные станки, на которых он изготавливал огнестрельное оружие и боеприпасы. А также четыре пистолета (два были переделаны в нарезное огнестрельное оружие), три нарезных и два гладкоствольных охотничьих ружья, хранившихся без документов.

Кроме того, были изъяты 750 патронов различного калибра, специализированные приспособления для сборки боеприпасов и три банки с бездымным порохом общей массой более 1,4 килограмма.

Экспертиза установила, что все оружие исправно, а боеприпасы пригодны для использования. Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении оружейных дел мастера возбуждено сразу семь уголовных дел: за незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и за незаконное их изготовление (1 ст. 223 УК РФ). Данные статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает его причастность к сбыту изготовленного боевого арсенала.

Фото: Уфимское линейное управление МВД России на транспорте.