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21 Октября , 09:35

В Уфе обнаружена подпольная оружейная мастерская с боевым арсеналом

В столице Башкирии сотрудники транспортной полиции по оперативной информации наведались к 36-летнему местному жителю и обнаружили у него по месту жительства кустарную мастерскую по изготовлению оружия, сообщает пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

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Скриншот оперативного видео Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.Скриншот оперативного видео Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.
Скриншот оперативного видео Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Во время обыска оперативники изъяли у самоделкина токарные, фрезерные и сверлильные станки, на которых он изготавливал огнестрельное оружие и боеприпасы. А также четыре пистолета (два были переделаны в нарезное огнестрельное оружие), три нарезных и два гладкоствольных охотничьих ружья, хранившихся без документов.   

Кроме того, были изъяты 750 патронов различного калибра, специализированные приспособления для сборки боеприпасов и три банки с бездымным порохом общей массой более 1,4 килограмма.

Экспертиза установила, что все оружие исправно, а боеприпасы пригодны для использования. Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении оружейных дел мастера возбуждено сразу семь уголовных дел: за незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и за незаконное их изготовление (1 ст. 223 УК РФ). Данные статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает его причастность к сбыту изготовленного боевого арсенала.

Фото: Уфимское линейное управление МВД России на транспорте.

В Уфе обнаружена подпольная оружейная мастерская с боевым арсеналом
В Уфе обнаружена подпольная оружейная мастерская с боевым арсеналом
В Уфе обнаружена подпольная оружейная мастерская с боевым арсеналом
В Уфе обнаружена подпольная оружейная мастерская с боевым арсеналом
В Уфе обнаружена подпольная оружейная мастерская с боевым арсеналом
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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