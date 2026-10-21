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Право
21 Октября , 11:33

В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона

Деньги были выделены на развитие туризма, а похитили их именно те, кто должен был развивать его «наверху» — три руководителя некоммерческих организаций и индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

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В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллионаВ Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона
В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона

Все обвиняются в мошенничестве и отмывании денег, которые выделялись министерством предпринимательства и туризма республики на поддержку общественных инициатив и развитие туристической инфраструктуры.

Для хищения бюджетных средств мужчины организовали преступную схему: использовали десять подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве фиктивных получателей субсидий, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Хозяйствующие субъекты направляли в министерство заявки для участия в конкурсе и дальнейшего получения грантов с приложением пакета подложных документов о наличии потенциальной возможности на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги, глэмпинги).

Для имитации работ использовались юрты, приобретенные за счет других проектов, которые перемещались между районами. В действительности 12 заявленных туристических объектов полностью построены не были, а три из них вообще существовали только на бумаге. В министерство направлялись подложные отчеты о выполненных работах и освоении бюджетных средств.

Таким образом из бюджета было похищено более 104 миллионов рублей, которыми мошенники распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело на «деятелей от туризма» будет направлено в Кировский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Фотографии предоставлены пресс-службой Следкома Башкирии.

В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона
В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона
В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона
В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона
В Башкирии будут судить участников группировки, вынувших из бюджета 104 миллиона
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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