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Право
19 Октября , 07:25

В Башкирии девушка за подготовку к теракту на заводе получила 4 года колонии

Суд приговорил 19-летнюю жительницу Стерлитамака к реальному сроку лишения свободы за приготовление к теракту на территории местного промышленного предприятия, сообщает УФСБ России по РБ.

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В Башкирии девушка за подготовку к теракту на заводе получила 4 года колонииВ Башкирии девушка за подготовку к теракту на заводе получила 4 года колонии
В Башкирии девушка за подготовку к теракту на заводе получила 4 года колонии

Оперативники федеральной службы безопасности региона установили, что девушка, будучи подкованной в области химии, нашла в интернете соответствующие инструкции и на одном из маркетплейсов купила необходимые компоненты, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство. А перед тем, как пойти на теракт, она изучала местность.

Но осуществить задуманное ей не дали. Злоумышленница была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по двум статьям: за приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и за теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Центральный окружной военный суд приговорил фигурантку к четырем годам лишения свободы. Срок она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: иллюстрация с сайта fsb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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