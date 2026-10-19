В Башкирии девушка за подготовку к теракту на заводе получила 4 года колонии

Оперативники федеральной службы безопасности региона установили, что девушка, будучи подкованной в области химии, нашла в интернете соответствующие инструкции и на одном из маркетплейсов купила необходимые компоненты, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство. А перед тем, как пойти на теракт, она изучала местность.

Но осуществить задуманное ей не дали. Злоумышленница была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по двум статьям: за приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и за теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Центральный окружной военный суд приговорил фигурантку к четырем годам лишения свободы. Срок она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: иллюстрация с сайта fsb.ru.