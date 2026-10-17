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Право
17 Октября , 18:43

В Уфе управляющая компания заплатит девочке полмиллиона за сломанный позвоночник

В Уфе по иску прокуратуры взыскана компенсация 500 тысяч рублей за травмирование ребенка на несанкционированной горке, сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

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В Уфе управляющая компания заплатит девочке полмиллиона за сломанный позвоночникВ Уфе управляющая компания заплатит девочке полмиллиона за сломанный позвоночник
В Уфе управляющая компания заплатит девочке полмиллиона за сломанный позвоночник

В январе во дворе дома по улице М. Губайдуллина 9-летняя девочка каталась с горки и получила неосложненный компрессионный перелом тел 4, 5 и 9 позвонков.

Придомовую территорию содержит ООО УК «Мой дом Уфа». По инициативе прокуратуры директор организации привлечен к административной ответственности по статье «непринятие мер по очистке от снега и льда». Он заплатил штраф, пять тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд признал доводы обоснованными и обязал ответчика выплатить ребенку 500 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Фото: Виктор ЛУШКИН.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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