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17 Октября , 05:00

В Стерлитамаке ищут лжегазовика, укравшую у пенсионерки деньги

6 октября 2026 года в одну из квартир дома, расположенного по улице Имая Насыри, под предлогом проверки газовой плиты проникла аферистка, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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В Стерлитамаке ищут лжегазовика, укравшую у пенсионерки деньгиВ Стерлитамаке ищут лжегазовика, укравшую у пенсионерки деньги
В Стерлитамаке ищут лжегазовика, укравшую у пенсионерки деньги

После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу денег – 41 700 рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию. По факту кражи со значительным ущербом (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Приметы подозреваемой: на вид 35–40 лет; рост 165–170 см; телосложение среднее; волосы темные.

Была одета: в куртку и брюки коричневого цвета, коричневую шапку, черные туфли с белой подошвой.

Если кто-либо узнал разыскиваемую по указанным приметам или располагает информацией, которая может помочь установить ее личность и местонахождение, просьба сообщить в Управление МВД России по городу Стерлитамаку по телефонам: 102 или 8-(917)-047-17-17; 8-(986)-976-36-07.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными. Нельзя впускать в дом незнакомых людей без проверки документов. Если неизвестные представляются работниками коммунальных и газовых служб, нужно обязательно уточнить информацию о визите в соответствующей организации.

Фото: УМВД России по г. Стерлитамаку.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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