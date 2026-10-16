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16 Октября , 12:21

В Уфе стоматологи вернули пациенту 72 тысячи рублей за навязанные услуги

Управление Роспотребнадзора защитило права пациента и вернуло свыше 72 тысяч рублей за навязанные стоматологические услуги, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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В Уфе стоматологи вернули пациенту 72 тысячи рублей за навязанные услугиВ Уфе стоматологи вернули пациенту 72 тысячи рублей за навязанные услуги
В Уфе стоматологи вернули пациенту 72 тысячи рублей за навязанные услуги

В декабре 2024 года женщина обратилась в стоматологическую клинику ООО «Риадент Плюс» и внесла полную предоплату за предстоящие услуги — 90 375 рублей. Однако компания оказала услуги лишь на 53 790 рублей. Когда необходимость в дальнейшем лечении отпала, пациентка попросила вернуть излишне уплаченные 36 585 рублей, но получила отказ.

Пациентка направила в адрес ООО «Риадент Плюс» претензию с требованием вернуть излишне уплаченные 36 585 рублей, но получила отказ. Не найдя справедливости в клинике, женщина обратилась за помощью в управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Специалисты изучили документы, выявили нарушение законодательства и подали судебный иск в защиту прав потребителя.

Суд поддержал позицию надзорного органа и вынес решение в пользу пациентки. Теперь ООО «Риадент Плюс» обязано выплатить 72 663,78 рубля, а именно: излишне уплаченная сумма — 36 585 рублей; неустойка — 2 702,52 рубля; почтовые расходы — 583,76 рубля, компенсация морального вреда — 5 000 рублей, штраф за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке — 20 792,50 рубля; госпошлина — 7 000 рублей.

Если наши читатели столкнулись с подобной ситуацией, обращайтесь в управление Роспотребнадзора, специалисты которого готовы оказать бесплатную консультативную помощь. Телефон горячей линии: 8-800-77-50-170.

Фото предоставлено пресс-службой управления Роспотребнадзора.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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