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16 Октября , 11:30

В Башкирии оптовой наркоторговлей занималась пара рецидивистов

В Нефтекамске у задержанных сидельцев изъято более трех килограммов синтетического наркотика (мефедрона), сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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Фото: скриншот видео МВД по РБ.Фото: скриншот видео МВД по РБ.
Фото: скриншот видео МВД по РБ.

Оперативники установили, что 46-летний житель Санкт-Петербурга и 38-летняя дама из Агидели, закупали особо крупным оптом «синтетику» и формировали оптовые закладки по России.

Мужчина трудился региональным наркокурьером в интернет-магазине. И привлек в наркобизнес помощницу. Оба оказались ранее неоднократно судимы: он четырежды – за кражи, наркотики и грабеж, она трижды – за наркотики и кражи.

Во время личных досмотров и обысков у парочки было изъято в общей сложности 3,1 килограмма мефедрона. Все это они собирались разложить по тайникам-закладкам на территории Нефтекамска. Для чего запаслись саперной лопатой, пакетиками и весами. Еще у них изъяли сотовые телефоны, банковские карты, курительные приспособления.

Задержанные вину признали. За наркосбыт в особо крупном размере и за покушение на преступление (ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ) в отношении них возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом опасного рецидива фигурантам грозит до 14 лет лишения свободы. Причем, отбывать срок они будут, скорее всего, в колонии строгого или особо строгого режима.

Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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