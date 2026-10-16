Из Уфы за пределы страны выдворят 60 нелегальных мигрантов

60 нарушителей миграционного законодательства выявили полицейские Уфы во время оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026».

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники подразделений по вопросам миграции, участковые, патрульно-постовая служба и оперативный батальон МВД проверили стройплощадки, торговые объекты, жилой сектор. ГИБДД во время рейдов усилила контроль на дорогах.

Нелегалов поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Всем им грозит выдворение за пределы России.

Также полицейские выявили 12 фактов фиктивной постановки на учет и один случай организации незаконной миграции.

По итогам проверок составлено более 170 административных протоколов. Возбуждено 22 дела против работодателей, нанимавших нелегалов.